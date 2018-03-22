Я соромлюсь свого тіла - 5 сезон, 8 выпуск (22.03.2018)

Добавлено: 22 мар 2018 в 18:02 ,

Я стесняюсь своего тела 5 сезон 8 серия последний выпуск 22 марта. Сын каждый раз опускает глаза, когда его отец заикается. Он считает, что у всех папа нормальный, а у него один такой. И для того, чтобы только сын не молчал и его не стеснялся, папа готов на все. Домашние животные – это члены семьи, расставание с которыми переносится так же тяжело, как и с людьми. Питомцы приносят в нашу жизнь радость, помогают развивать в себе ответственность и бескорыстную любовь. А еще они выступают своего рода антидепрессантами. Не зря даже психологи советуют в качестве терапии взять на попечительство какое-то милое животное.



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