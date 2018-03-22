«Я буду баллотироваться в президенты», — Савченко (ВИДЕО)

Опальный нардеп Верховной рады Надежда Савченко, которая уже сегодня с большой долей вероятности лишится депутатской неприкосновенности, заявила, что собирается баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом она сказала в эфире одного из украинских телеканалов вечером 21 марта.

«Я вам сказала, наверно, в тот же день, когда вышла (из тюрьмы в России — прим. РВ) или на первой своей пресс-конференции.

Да, я буду баллотироваться в президенты Украины. Я не тот человек, который изменяет свое слово. Я буду