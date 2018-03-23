Актер Федор Добронравов перенес операцию после инсульта

Актер театра и кино Федор Добронравов перенес инсульт, ему была сделана операция, сообщают «Известия».

По данным издания, 17 марта с признаками инсульта актер был доставлен в одну из больниц Подмосковья.

Когда на следующий день симптомы повторились, Добронравов перевелся в больницу в Москве. Там артисту сделали операцию. Сообщается, что вмешательство прошло нормально. Добронравов остается в больнице.

Как сообщил ТАСС худрук Московского театра сатиры Александр Ширвиндт, ведущий актер театра Добронравов вернется к работе не ранее 1 апреля. Выписать артиста планируют 31 марта.

«Сейчас состояние здоровья Федора Добронравова нормализовалось, он идет на поправку», — заявил Ширвиндт.

По словам худрука, «хотя строить прогнозы — дело неблагодарное, я все же очень надеюсь, что 1 апреля Федор вернется к работе, и мы вместе, согласно афише, сыграем в спектакле "Где мы?!"».

Добронравов известен по комедийному телешоу «6 кадров», сериалу «Сваты» и другим работам.