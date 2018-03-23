Банк России готовит предложения по реализации послания Путина

Центробанк готовит различные предложения для реализации задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

По ее словам, сейчас стране очень не хватает капитала. Она отметила, что в России нужно создать условия, чтобы развивались проекты с привлечением акционерного капитала.

«Важно говорить не только о долговом финансировании, кредитных инвестициях, но и привлечении картала. Прозрачность корпоративного управления — комплексная задача, и мы готовы это обсуждать с правительством», — сказала Набиуллина.