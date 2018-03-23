Баскетболисты мадридского "Реала" нанесли поражение "Жальгирису" в матче Евролиги

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Баскетболисты мадридского "Реала" на своем паркете нанесли поражение литовскому "Жальгирису" в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча, прошедшая в четверг в Мадриде, завершилась победой хозяев со счетом 88:81 (19:16, 22:28, 24:18, 23:19). Самым результативным в составе "Реала" стал Фелипе Рейес, набравший 16 очков. У "Жальгириса" 21 очко на свой счет записал Паулюс Янкунас.

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты:

"Црвена Звезда" (Сербия) — "Фенербахче" (Турция) - 63:80,

"Маккаби" (Тель-Авив) — "Панатинаикос" (Греция) - 75:76,

"Милан" (Италия) — "Валенсия" (Испания) - 89:93.