Боевики похвастались «фейковой» «медалью» от Путина

Активисты «ДНР» сообщили, что общественная организация «Молодая Республика» на молодежном форуме в Москве получила в награду «почетную медаль» от президента России Владимира Путина.

«Глава» этой организации Никита Киосев сообщил, что этой «награды молодые сепаратисты удостоились «за укрепление связей между ДНР и Россией».

Он отметил, в рамках форума осуществлялась работа международного проекта «Команда будущего». Киосев отметил: «По итогам форума наша делегация за большую работу в международном направлении и укрепление связей с РФ была награждена медалью от Президента Российской Федерации Владимира Путина».

Известно, что с 12 по 20 марта в Москве в рамках форума «Россия — страна возможностей» прошла пост-фестивальная встреча «Команды Будущего». В ней приняли участие около 300 молодых людей из 110 стран. Все они получили грамоты участников встречи и памятные сувенирные «медали» в бархатных коробочках. При этом никто из участников, кроме «делагации» «ДНР», не догадался выдать эту сувенирную продукцию за «награду от Путина».

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