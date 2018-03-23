Боксеры Patriot Boxing Team победили China Dragons в матче WSB

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Бойцы российской команды Patriot Boxing Team победили китайский клуб China Dragons в матче группового этапа Всемирной серии бокса (WSB).

Встреча группы С, прошедшая в пятницу в китайском Наньнине, завершилась со счетом 4-1 в пользу российской команды. Свои поединки выиграли Василий Веткин (до 56 кг), Радмир Абдурахманов (до 64 кг), Расул Алиев (до 75 кг) и Ровшан Ягубзаде (до 91 кг). Поражение потерпел россиянин Доржо Раднаев (до 49 кг).

В следующем боксерском матче Patriot Boxing Team снова встретится с China Dragons, но уже на российской территории. Поединки пройдут в Орле 31 марта.