Бойкотам не удалось испортить этап Кубка мира по биатлону в Тюмени, заявил глава IBU

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени был организован на очень хорошем уровне, поэтому никаким бойкотам не удалось его испортить. Об этом заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андрес Бессеберг.

Ранее американские и чешские спортсмены объявили о бойкоте тюменского этапа Кубка мира по биатлону. О возможном бойкоте также заявляли канадцы. Эти действия стали ответом на решение исполнительного комитета Международного союза биатлонистов не переносить ранее запланированные в России этап Кубка мира и этапы Кубка IBU. Кроме того, на соревнования в Тюмень не приехала сборная Украины.

«Повлияло ли это? Нет-нет. Всё организовано очень-очень хорошо, атмосфера отличная, всё идеально», — цитирует Бессеберга ТАСС.

Этап Кубка мира по биатлону в Тюмени проходит с 20 по 25 марта 2018 года.

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