Британские СМИ назвали готовящиеся выслать российских дипломатов страны ЕС

Франция, Польша, Эстония, Литва и Латвия рассматривают возможность высылки российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Об этом сообщает газета The Guardian.

Как сообщает издание, эта тема активно обсуждалась на саммите ЕС в Брюсселе.

По данным одного из источников газеты, Великобритания, Германия и Франция подтвердили, что другого правдоподобного объяснения, кроме того, что ответственность за отравление несет Россия, нет. Лидеры стран также договорились о возможности серьезно отреагировать на подобные действия Москвы.

22 марта президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что литовские власти рассматривают вопрос высылки из страны российских дипломатов в целях «ликвидации разведывательной сети».

Ранее в СМИ появилась информация о намерении премьер-министра Великобритании Терезы Мэй убедить власти государств — членов Европейского Союза последовать британскому примеру и выслать российских дипломатов.