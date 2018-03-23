Бронзовый призер ОИ-2016 Анастасия Белякова вышла в финал ЧР по боксу в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 23 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Обладательница бронзовой медали Олимпийских игр 2016 года Анастасия Белякова пробилась в финальную стадию чемпионата России по боксу среди женщин, проходящего в столице Бурятии.

Белякова в пятницу в полуфинале весовой категории до 60 килограммов нанесла поражение москвичке Анастасии Эсман. Представительница Московской и Челябинской областей Белякова в субботу в финальном поединке встретится с оппоненткой из Бурятии Натальей Шадриной. Чемпионат России с участием боксеров из 43 регионов проходит 19-24 марта.

Участница Олимпиады-2016 Ярослава Якушина (Московская область/Дагестан, до 69 кг) выиграла полуфинальную встречу у Эльмиры Азизовой (Татарстан) и оспорит золотую медаль в бою с Наталией Сычуговой (Москва).

В остальных финальных боях 24 марта встретятся:

- Екатерина Пальцева (Московская область/Мордовия) - Екатерина Пинигина (Мордовия) - весовая категория до 48 кг,

- Светлана Солуянова (Москва/Ульяновская область) - Александра Кулешова (Челябинская область) - до 51 кг,

- Виктория Кулешова (Московская область) - Саяна Сагатаева (Хакасия) - до 54 кг,

- Дарья Абрамова (Тульская область/Рязанская область) - Людмила Воронцова (Бурятия) - до 57 кг,

- Ирина Автина (Челябинская область) - Екатерина Дынник (Кемеровская область) - до 64 кг,

- Дарима Сандакова (Московская область/Бурятия) - Елена Гапешина (Севастополь) - до 75 кг,

- Мария Уракова (Чукотский автономный округ) - Анна Гладких (Ставропольский край) - до 81 кг,

- Анна Иванова (Краснодарский край) - Кристина Ткачева (Бурятия) - свыше 81 кг.

Бронзовые медали завоевали Озода Темирова (Ханты-Мансийский автономный округ - ХМАО), Юлия Чумгалакова (Московская область), обе - 48, Лилия Аетбаева (Кемеровская область), Гелюса Галиева (Московская область), обе - 51, Ольга Гурова (Москва), Карина Тазабекова (Санкт-Петербург), обе - 54, Наталья Самохина (Новосибирская область), Мария Сартакова (Челябинская область), обе - 57, Эсман, Анна Красноперова (Москва), обе - 60, Александра Ордина (Санкт-Петербург), Вера Слугина (Свердловская область), обе - 64, Татьяна Соломатина (Санкт-Петербург), Эльмира Азизова (Татарстан), обе - 69, Анна Анфиногенова (Кемеровская область), Оксана Трофимова (Челябинская область), обе - 75, Любовь Юсупова (ХМАО), Мария Шишмарева (Московская область/Забайкальский край), обе - 81, Елена Кузина (Челябинская область), Александра Дмитриева (Красноярский край), обе - 81+.