Бруклин Бекхэм поделился редким снимком своей мамы Виктории и признался, что скучает по ней

Бруклин и Виктория Бекхэм

После нескольких дней, проведенных с родителями и родственниками дома в Великобритании, 19-летний Бруклин Бекхэм вернулся обратно в Нью-Йорк, где учится в Parsons School of Design. Едва вернувшись в США, юноша понял, что уже соскучился по родным, и поделился эмоциями в Instagram.

Бруклин опубликовал в сети фотографию своей мамы Виктории. Снимок, скорее всего, был сделан когда-то на отдыхе, потому что экс-солистка Spice Girls, а ныне известный дизайнер, позирует сыну в купальнике.

Виктория Бекхэм

Скучаю по тебе, – подписал фото юноша, обращаясь к маме.

Старший сын Дэвида и Виктории хоть и стал самостоятельным, но по-прежнему очень привязан ко всем членам своей дружной семьи. Недавно он сделал татуировку с изображением сердца и надписью "Мама", а накануне Дня матери улетел на несколько дней домой, чтобы провести время с родными. Кстати, когда он только переехал в Нью-Йорк, и Дэвид, и Виктория признавались в соцсети, что очень скучают по старшему сыну.

Бруклин Бекхэм

Харпер, Бруклин и Виктория Бекхэм