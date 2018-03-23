Добавлено: 23 мар 2018 в 12:23 ,

ЧП. Чрезвычайное происшествие. Военная тайна последний выпуск 22 марта. В Приморском крае огласили приговор бывшему военнослужащему, организовавшему преступную группу, участники которой на протяжении двух лет похищали топливо со складов Тихоокеанского флота. Отрицательный герой: против актера сериалов Анатолия Наряднова, избившего супругу, возбудили уголовное дело. Блестящая операция: столичные силовики задержали звезду 90-х, которая незаконно пыталась продать бриллианты. Разговор короткий: в Калужской области задержали лжеполицейских, подозреваемых в мошенничестве.



ТЭГИ: Чрезвычайное происшествие. Военная тайна (22.03.2018) - смотреть онлайн бесплатно, Смотреть Чрезвычайное происшествие. Военная тайна (22.03.2018) новый выпуск, Чрезвычайное происшествие. Военная тайна (22.03.2018) без регистрации, Смотреть последний выпуск Чрезвычайное происшествие. Военная тайна (22.03.2018), Чрезвычайное происшествие. Военная тайна (22.03.2018) онлайн, Чрезвычайное происшествие. Военная тайна (22.03.2018) в хорошем качестве, Ток шоу смотреть Чрезвычайное происшествие. Военная тайна (22.03.2018) онлайн