ЦИК утвердил итоги президентских выборов

Центральная избирательная комиссия подвела официальные итоги президентских выборов 18 марта. Выборы признаны состоявшимися и действительными, сообщили сегодня на заседании ЦИК.

Действующий президент Владимир Путин избран на очередной президентский срок, набрав более половины голосов пришедших на выборы избирателей, сообщили в ЦИК, передает «Интерфакс».

Путин получил 76,69% или 56 млн 430 тысяч 712 голосов, «то есть более половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании».

На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77% или 8 млн 659 тысячами 206 голосами.

Третье место в президентской гонке занял лидер ЛДПР Владимир Жириновский (5,65% или 4 млн 154 тысячи 985 голосов). Затем следует Ксения Собчак, набравшая 1,68% (1 млн 238 тысяч 031 избирателя).