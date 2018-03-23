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» » ЦПВС: С начала гумоперации из Восточной Гуты вывели более 94 тысяч мирных жителей

ЦПВС: С начала гумоперации из Восточной Гуты вывели более 94 тысяч мирных жителей


Добавлено: 23 мар 2018 в 01:58, Категория: Новости на сегодня
ЦПВС: С начала гумоперации из Восточной Гуты вывели более 94 тысяч мирных жителей

С начала введения гуманитарных пауз из занятого боевиками пригорода Дамаска – Восточной Гуты был выведен 94 831 человек.

Об этом сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко - руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии. Его слова в ночь на пятницу приводит RT.

«Всего с начала действия гуманитарных пауз в Восточной Гуте при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон было выведено 94 831 человека», - говорится в сообщении ЦПВС.

Напомним: ранее на западе Восточной Гуты при содействии российского Центра был открыт третий гуманитарный коридор для выхода мирного населения из районов, подконтрольных боевикам.

О введении ежедневных гуманитарных пауз в Восточной Гуте в феврале текущего года заявил министр обороны России Сергей Шойгу. При этом глава Минобороны отметил, что гуманитарные паузы в Восточной Гуте вводятся по поручению президента РФ Владимира Путина.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 01:58, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

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