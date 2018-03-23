ЦСКА и "Йокерит" обновили рекорд КХЛ по продолжительности матча

Хоккеисты московского ЦСКА и финского "Йокерита" обновили рекорд КХЛ по продолжительности матча в пятой игре четвертьфинала плей-офф КХЛ.

Встреча проходит в Москве в ледовом дворце ЦСКА. Идет четвертый овертайм матча, встреча продолжается больше 127 минут.

Предыдущий рекорд был установлен четыре года и один день назад в матче между пражским "Львом" и донецким "Донбассом", когда игра продолжалась 126 минут 13 секунд.

Счет в серии до четырех побед 3-1 в пользу армейцев, в случае победы ЦСКА выйдет в полуфинал плей-офф КХЛ.