Цукерберг повинился в утечке данных пользователей Facebook

Основатель социальной сети Facebook и глава администрирующей ее одноименной компании Марк Цукерберг признал свою вину в утечке личных данных более 50 млн пользователей ресурса, которые предположительно были использованы для воздействия на общественное мнение в преддверии выборов президента США.

«Это было серьезное нарушение доверия, и мне очень жаль, что так произошло. На нас лежит основная ответственность защищать данные пользователей, и если мы не справляемся с этим, то не заслуживаем того, чтобы работать для людей», — заявил Цукерберг в интервью телеканалу CNN. Он считает, что теперь главная обязанность Facebook — «сделать все возможное, чтобы это не повторилось».

В частности, по словам создателя соцсети, планируется ограничить доступ к пользовательским данным всех третьих сторон, включая разработчиков программного обеспечения, а также внедрить систему оповещения пользователей об использовании информации о них сторонними ресурсами.

Кроме того, Цукерберг заявил о своей готовности выступить по поводу произошедшей утечке перед американскими конгрессменами. «Мы пытаемся направить того сотрудника Facebook, который больше всего знает о том, что интересует конгресс. Если таким человеком окажусь я, то буду рад пойти», — заверил бизнесмен.

Напомним, об утечке данных сообщила газета The New York Times. По ее данным, британская фирма Cambridge Analytica сумела собрать личные сведения о пользователях Facebook и на их основе разработать алгоритм для анализа предпочтений американских избирателей.