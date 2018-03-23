Всем привет! Давайте раз и навсегда закроем тему «Дом 2». Каждый день (начиная с января) мой Директ завален вопросами, зачастую одними и теми же, касаемо проекта. Чтобы всем все стало понятно, пишу пост и больше отвечать на подобные вопросы не буду. Без обид. Скажу так, что участие в подобных проектах требует неимоверной силы духа, выдержки и терпения. Это настолько морально и в то же время психологически тяжело, что просто так написав об этом здесь, не высказать и не передать словами, что вообще происходит, происходило внутри тебя. Поймёт лишь тот человек, кто действительно побывал там. Очень жаль что настоящие чувства обесцениваются и в приоритет входят лишь рейтинги. Очень жаль, что зритель не видит того, что происходит или происходило на самом деле, так как видят то, что преподносит им могучий монтаж и вырезанные слова из контекста! Лично я верю в Бумеранг, а кричать и что-то доказывать людям, не вижу смысла, главное остаться верным прежде всего себе! Высказалась. Желаю всем добра и чистой, искренней любви!
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Новости » Шоу-бизнес » Дарья Титомир ответила на вопросы подписиков о «Дом 2»
Дарья Титомир ответила на вопросы подписиков о «Дом 2»
Добавлено: 23 мар 2018 в 11:37, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 23 мар 2018 в 11:37, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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