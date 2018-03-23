Девушка Криштиану Роналду Джорджина Родригес показала, как она учит плавать детей футболиста: фото

Джорджина Родригес

Пока Криштиану Роналду сражается на поле за честь мадридского "Реала", его возлюбленной Джорджине Родригес скучать не приходится — девушка футболиста вовсю занимается воспитанием его детей (напомним, что у спортсмена их четверо: троих ему родили суррогатные матери, а матерью четвертого ребенка стала сама Родригес). В своем Instagram 23-летняя модель, недавно похваставшаяся подтянутой фигурой, поделилась снимком, на котором она вместе с близнецами Евой и Матео, а также 7-летним сыном Роналду Криштиану-младшим сидят в джакузи.

Девятимесячные брат с сестрой при этом плавают в очаровательных спасательных кругах. А вот почему четырехмесячная Алана Мартина осталась за кадром, загадка — возможно, младшая дочь футболиста не такая большая любительница водных процедур, как ее старшие братья и сестра.