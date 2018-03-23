«Дождь» приостановил работу с Госдумой

Телеканал «Дождь» объявил о приостановке работы с Государственной Думой в связи с решением думской комиссии по этике по жалобам журналисток на сексуальные домогательства со стороны главы комитета по международным делам Леонида Слуцкого.

Напомним, три журналистки открыто обвинили депутата в домогательствах и непристойном поведении. Одна из них, корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова предоставила расшифровку разговора с депутатом, где Слуцкий предлагает ей быть его любовницей и позволяет себе действия сексуального характера. Однако 21 марта думская комиссия по этике заявила, что «не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм».

Главный редактор телеканала Александра Перепелова заявила: «Редакция телеканала "Дождь", который первым поднял вопрос о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к журналистам, в том числе к нашей коллеге, возмущена позицией Госдумы и депутатской комиссии по этике и считает ее решение неприемлемым и издевательским.

Ранее медиахолдинг РБК объявил об отзыве всех своих журналистов (сайт, телеканал, газета, журнал), работающих в Госдуме, в связи с решением по Слуцкому.

Издательский дом «Коммерсантъ» опубликовал заявление, в котором выражает удивление и разочарование решением думской комиссии по этике, «фактически отказавшейся от разбора обвинений, поступивших в адрес депутата Леонида Слуцкого, и превратившей заседание в суд над пострадавшими». В заявлении отмечается: «Надеемся, что в этой истории не поставлена точка. Но со своей стороны ставим точку во взаимоотношениях с депутатом Слуцким в качестве ньюсмейкера и с комиссией по этике, поскольку придерживаемся иных этических взглядов».