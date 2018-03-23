Джона Сноу из «Игры престолов» обнаружили пьяным на проезжей части в Париже

Британский актер Кит Харингтон, известный по роли Джона Сноу в сверхпопулярном сериале "Игра престолов", был замечен в Париже в состоянии сильного алкогольного опьянения — пьяный актер, по словам очевидцев, разгуливал по проезжей части.Фотографии пьяного Кита Харингтона, как сообщает британский таблоид The Sun, были опубликованы в соцсетях. Авторы фото говорят, что мертвецки пьяный Джон Сноу провел несколько часов в одном из питейных заведений французской столицы, а потом, оказавшись на улице, пытался поймать такси. Пьяного мужчину в конце концов увез водитель сервиса Uber.Кит Харингтон, как известно, любит выпить. При этом, как и полагается звезде его масштаба, он постоянно попадает в какие-то громкие истории — может, например, устроить пьяный дебош в каком-нибудь нью-йоркском баре.Звезды "Игры престолов", напомним, являются одними из самых высокооплачиваемых телевизионных актеров — в прошлом году стало известно, что конкретно Кит Харингтон получает более одного миллиона долларов за каждую серию Game of Thrones.А что же "Игра престолов", когда выйдет заключительный восьмой сезон сериала? Как и сообщалось ранее, премьера последнего сезона популярного проекта намечена на апрель 2019-го года.