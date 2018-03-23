«Эхо Москвы» отзовет журналистов из Госдумы

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что радиостанция отзовет своих журналистов из Государственной Думы.

Ранее об аналогичном шаге объявили медиахолдинг РБК и телеканал «Дождь».

Таким образом СМИ отреагировали на решение думской комиссии по этике в ответ на жалобы журналисток, которые обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

«Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм», — заявил по итогам заседания глава комиссии по этике Отари Аршба, назвав действия журналисток целенаправленными и спланированными.

Напомним, обвинения в адрес Леонида Слуцкого выдвинули, в числе прочих, корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук.