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» » «Эхо Москвы» отзовет журналистов из Госдумы

«Эхо Москвы» отзовет журналистов из Госдумы


Добавлено: 23 мар 2018 в 01:08, Категория: Новости на сегодня
«Эхо Москвы» отзовет журналистов из Госдумы

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов написал в своем телеграм-канале, что радиостанция отзовет своих журналистов из Государственной Думы.

Ранее об аналогичном шаге объявили медиахолдинг РБК и телеканал «Дождь».

Таким образом СМИ отреагировали на решение думской комиссии по этике в ответ на жалобы журналисток, которые обвинили главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах.

«Комиссия не усматривает нарушения Слуцким поведенческих норм», — заявил по итогам заседания глава комиссии по этике Отари Аршба, назвав действия журналисток целенаправленными и спланированными.

Напомним, обвинения в адрес Леонида Слуцкого выдвинули, в числе прочих, корреспондентка Русской службы BBC Фарида Рустамова и продюсер «Дождя» Дарья Жук.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 01:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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