Экипаж корвета «Стойкий» Балтийского флота отработал в море элементы огневой подготовки

Экипаж корвета «Стойкий» в ходе выполнения элементов курсовой задачи в районах боевой подготовки Балтийского флота отработал вопросы ведения стрельбы из ракетного вооружения.

Выход в море начался для экипажа выполнением задач, связанных с эксплуатацией корабельных систем, организацией повседневной деятельности и проведением тренировок по борьбе за живучесть.

Затем корвет отработал ряд учебно-боевых упражнений в море, в том числе провел ракетные стрельбы по имитированным морским и воздушным целям, а также практические артиллерийские стрельбы.

На следующих этапах морской подготовки экипажи надводных кораблей Балтийского флота приступят к действиям в составе корабельных ударных и поисково-ударных группировок во взаимодействии с морской авиацией флота.