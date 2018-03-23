Экс-модель Playboy Карен Макдугал, заявившая о своей связи с Дональдом Трампом, извинилась перед его супругой Меланией

Карен Макдугал и Мелания Трамп

Чуть больше месяца назад в газете The New Yorker вышла большая статья, посвященная связи бывшей модели журнала Playboy Карен Макдугал и президента США Дональда Трампа. Как рассказала изданию 46-летняя актриса и фотомодель, у нее был роман с нынешним главой Соединенных Штатов, который продлился девять месяцев. По словам Макдугал, встречаться с Трампом она начала в июне 2006 года, когда он уже был женат на своей супруге Мелании. Вчера же предполагаемая любовница Трампа в интервью каналу CNN принесла свои извинения первой леди США.

Что можно сказать, кроме того, что я сожалею? Мне очень жаль. Сейчас, оглядываясь назад, я понимаю, что это было неправильно,

— сказала она.

Карен Макдугал

По словам актрисы, ее с президентом чувства были взаимными, но свою вину она не отрицает.

У нас были настоящие отношения и чувства. Я испытывала большое чувство вины, но я продолжала это делать. Он любил меня и всегда об этом говорил,

— сказала она.

При этом она добавила, что Трамп несколько раз предлагал ей деньги после их интимной близости.

Я на самом деле не знала, как это принять. Я даже не могу описать эмоции, которые появились на моем лице после этого предложения. Наверно, это выглядело очень грустно,

— добавила она.

Напомним, что Макдугал не первая женщина, рассказавшая о своем романе с президентом. О своей связи с Дональдом Трампом также заявляла и порнозвезда Сторми Дэниелс. Несмотря на то что глава США все эти слухи отрицал, его супруга Мелания им, кажется, поверила и на протяжении долгого времени публично отвергала своего мужа. Сейчас же в их отношениях, кажется, наконец все наладилось. Однако новая волна скандальных заявлений в адрес президента США снова может все изменить.

Дональд и Мелания ТрампМелания и Дональд Трамп