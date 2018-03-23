Элементы подводной акробатики и подводного боя отрабатывают бойцы ППДО Черноморского флота

В пункте базирования кораблей Черноморского флота личный состав противоподводно-диверсионного отряда (ППДО) принимает участие в практических занятиях с выполнением подводных спусков.

В ходе занятий военнослужащие отработают комплексы упражнений по подводному плаванию одиночно и в составе группы. Подводные спуски производятся в различное время суток в полном водолазном снаряжении с индивидуальными дыхательными аппаратами.

Также бойцы ППДО проводят тренировки по выполнению элементов подводной акробатики и подводного боя с холодным оружием. При выполнениии приёмов подводного боя с применением холодного оружия пловцы используют специальный макет ножа, которым нельзя повредить снаряжение. Отработка колющих и режущих движений проводится на специальных подводных манекенах.

Следующим этапом подготовки станут занятия по огневой подготовке, во время которых личный состав выполнит стрельбу под водой из пистолета и автомата для подводной стрельбы по неподвижным и движущимся мишеням.