ЕС решил отозвать посла из России из-за отравления Скрипаля

Лидеры стран Евросоюза провели саммит в Брюсселе, посвященный экономическим вопросам. На нем было решено отозвать посла ЕС в России Маркуса Эдерера из-за отравления в Великобритании бывшего полгковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщил журналистам премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Как уточнил глава правительства Нидерландов Марк Рютте, слова которого приводит Associated Press, посол отзывается «для консультаций».

По словам дипломата, такой шаг не является санкцией против России, отзыв посла является временным.

Ранее лидеры ЕС выпустили совместное заявление в поддержку позиции Великобритании, обвинившей в отравлении Скрипалей российские власти.

«Весьма вероятно, что Российская Федерация несет ответственность, и что нет правдоподобного альтернативного объяснения», — говорится в документе.

Сергей и Юлия Скрипаль находятся в коме с 4 марта, когда они были обнаружены без сознания на скамейке в британском Солсбери. Британские власти сообщили, что оба были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» российского производства.

Также серьезно пострадал полицейский, первым посетивший дом Скрипаля в рамках расследования — офицера Ника Бейли накануне выписали из больницы, но, по его словам, его жизнь уже «никогда не будет прежней». Кроме того, пострадал еще один полицейский — речь идет о вторичном заражении ядом; он проходит лечение амбулаторно. В самом Солсбери с подозрением на отравление в больницу обратились около 50 человек.