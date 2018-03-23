ФАС подозревает «Р-Фарм» и Минздрав в сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заподозрила в сговоре «Р-Фарм» и Министерство здравоохранения России. Об этом сообщает RNS.

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Отмечается, что в ходе внеплановой проверки Минздрава ФАС выявила признаки заключения министерством антиконкурентного соглашения, которое могло привести к созданию для «Р-Фарм» преимущественных условий в закупках препаратов от ВИЧ и туберкулёза.

По результатам проверки может быть возбуждено антимонопольное дело. В Минздраве подчеркнули, что контракты были заключены по результатам открытых электронных аукционов. Кроме того, ведомство намерено направить жалобу в Генеральную прокуратуру России на действия ФАС.

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