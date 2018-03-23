Гадалка - 424 выпуск - Отец (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 12:23 ,

Гадалка 424 серия Отец последний выпуск 22 марта. Ирина не может наладить личную жизнь из-за сына. Мальчик-подросток воспринимает в штыки ухажеров матери. Эксперт видит, что у сына Ирины особенная и очень сильная связь с отцом, поэтому он так себя и ведет. Чтобы разорвать эту связь, нужна вещь отца мальчика. Когда настигают неведомые болезни, а врачи только разводят руками, и кажется, что жизнь разваливается на куски, в таких ситуациях люди чаще всего обращаются к помощи гадалок. Их трое. Они совершенно разные и обладают разным даром. Объединяет их то, что они точно знают ответы на все самые сокровенные вопросы.



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