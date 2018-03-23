Глава французского МИД назвал Россию «страной-агрессором»

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Россия напрямую участвует в вооруженном конфликте на востоке Украины, назвав ее «страной-агрессором». Об этом Ле Дриан заявил, находясь с визитом в Киеве, передает RFI.

«Я выскажусь ясно по этому вопросу. В этом кризисе для нас есть страна-агрессор и страна, пострадавшая от агрессии, и тут нет никакой двусмысленности», – сказал он.

По мнению дипломата, «Россия должна организовать полное и долгосрочное прекращение огня» на востоке Украины.

«Как только меры безопасности будут установлены, мы рассчитываем на Украину, чтобы продолжить реализацию мер, за которые она несет ответственность», – добавил Жан-Ив Ле Дриан.

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Евросоюзу пора назвать агрессора агрессором.

Фото: Reuters