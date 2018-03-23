Глава Волоколамского района уволен

Глава Волоколамского района Подмосковья Евгений Гаврилов отправлен в отставку. Об этом RTVI сообщили источники в администрации Волоколамска.

21 марта жители Волоколамска собрались у местной больницы после массового отравления детей свалочным газом от расположенного неподалеку мусорного полигона «Ядрово». Приехавшего к ним Гаврилова жители несколько раз ударили. В губернатора Подмосковья Андрея Воробьева собравшиеся кидали снежки.

Всего свалочным газом в тот день отравились около 60 школьников. Нескольких доставили в больницу на скорой помощи. В итоге всех отпустили по домам.

Акции протеста жителей Волоколамска из-за вони с мусорного полигона проходят с начала марта. На полигоне власти ввели режим чрезвычайной ситуации из-за повышенного содержания сероводорода и хлора в воздухе.

Явка в Волоколамском районе на президентских выборах 18 марта оказалась одной из самых низких в Московской области.