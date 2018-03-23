Госдума приняла закон о прямых договорах в ЖКХ

Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении закон, разрешающий потребителям заключать прямые договоры на оказании коммунальных услуг с ресурсоснабжающими организациями, минуя управляющие компании. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно закону, собственники многоквартирных домов на общем собрании могут принять решение о заключении прямых договоров с РСО на поставку холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления, вывоз мусора.

Как заявила автор законопроекта, глава комитета по ЖКХ Галина Хованская, речь идет именно о прямом договоре: из цепочки выводится управляющая организация, и напрямую идет контакт с конечным потребителем. Она напомнила, что в России газоснабжение и электроснабжение уже давно работают по этой схеме, и, при прочих равных условиях, у них более высокая собираемость.

В новой модели отношений предполагается также, что РСО могут в одностороннем порядке расторгать договоры с УК в том случае, если будет присутствовать задолженность по оплате в размере, равном или превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате услуг.