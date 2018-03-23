Грамотное проведение геодезических работ – залог успешного строительства

Прежде чем построить жилой дом, торговый центр или промышленный объект, необходимо провести полный комплекс геодезических работ на местности. Определить уровень рельефа, угол наклона, влияние размещения соседних объектов и функциональное назначение, удаленность от трассы и т.д.

Наша компания https://www.pitpi.ru/inzhenerno-geodezicheskie-izyskaniya/ проведет все необходимые работы. Комплекс работ протекает в несколько этапов: получение задания, рассмотрение необходимой документации для строительства сооружение, поиск необходимой информации о рассматриваемом регионе и т.д. Затем происходит выезд на местность с необходимым оборудованием. Проведение важных замеров и исследований на местности, с использованием средств GPS, топографическая съемка и т.д. https://www.pitpi.ru/tehnicheskoe-obsledovanie-zdaniy-i-sooruzheniy/. У нас работают специалисты с высшим образованием, высокой квалификации. Они четко, быстро и грамотно исследуют все параметры местности. Следующий этап – обработка полученных результатов. Используя материал первого и второго этапа, производится анализ полученных значений с соответствующими выводами. На основании полученных выводов, оперативной съемки и другой важной информации выполняется оформление документов согласно установленному образцу по всем необходимым критериям. Ознакомиться подробнее со всеми этапами и конечным результатом, видами документации и т.д., вы можете на сайте.

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При рассмотрении плана строительства того или иного здания обратите внимание на геодезическую оценку местности. От этого зависит безопасность строительства и эксплуатации сооружения. У нас имеются все необходимые согласования и разрешения на проведение данного спектра работ.