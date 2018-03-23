«Грубо, но это реальность»: Москва «отзеркалила» обвинения Британии по «делу Скрипаля»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал обвинения Британии в адрес России по «делу Скрипаля» и все их якобы доказательства безумными.

Он привёл пример с ДТП на автомобиле, произведённом в Британии.

В заключение Песков добавил, что нет ничего грубее, чем реальность.

Британия считает Россию ответственной за смерть экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, так как отравляющее вещество, по их утверждениям, было разработано в рамках советской программы «Новичок». Отметим, что химическое оружие «Новичок» в России не производят с начала 1990-х годов, а последние образцы были уничтожены к сентябрю 2017 года.