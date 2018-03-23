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Хоккеистов ЦСКА не в чем винить, забивать - тоже искусство, заявил Никитин


Добавлено: 23 мар 2018 в 02:23, Категория: Спорт
Хоккеистов ЦСКА не в чем винить, забивать - тоже искусство, заявил Никитин
Главный тренер московского ЦСКА Игорь Никитин заявил, что ему не в чем винить своих хоккеистов, а низкую результативность объяснил тем, что забрасывать шайбы - "тоже искусство".

"Йокерит" в ночь на пятницу обыграл московский ЦСКА в пятом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ в пятом овертайме со счетом 2:1. Встреча стала самой длинной в 10-летней истории КХЛ и продолжалась 142 минуты и 9 секунд.

Триллер длинною в вечность: победа "Йокерита" над ЦСКА в 5-м овертайме. Фото

"Все сражались, ребята - молодцы! Готовимся к следующей игре. Я ни в чем ребят не могу винить, значит, будем сильнее. Восемь периодов, люди устали. То, что не забивали… Моментов было предостаточно. Вратари здорово играли. Фактор усталости сыграл свою роль. Можно много наговорить, но забивать – тоже искусство. Следующая игра покажет", - сказал Никитин на пресс-конференции.

В запасе ЦСКА всю игру оставался Никита Попугаев. "Он замерз уже, поэтому не выпустил", - сказал Никитин, отвечая на вопрос о том, почему не выпустил Попугаева.


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Добавлено: 23 мар 2018 в 02:23, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rsport.ru

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