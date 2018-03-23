Ибрагимович объявил о переходе в клуб MLS "Лос-Анджелес Гэлакси"

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Шведский нападающий Златан Ибрагимович заявил, что продолжит карьеру в футбольном клубе "Лос-Анджелес Гэлакси", который выступает в главной футбольной лиге США и Канады (MLS).

По данным Los Angeles Times, контракт 36-летнего Ибрагимовича с "Гэлакси" рассчитан на два сезона, за которые он получит три миллиона долларов.

"После выступлений в Европе, завоевав 33 трофея, выходя на поле с лучшими футболистами мира, я хотел приехать в США и поиграть здесь. Я хотел, чтобы люди наслаждались моей игрой, и побеждать. И для этого я выбрал "Гэлакси", - сказал Ибрагимович, чьи слова приводит Los Angeles Times.

"Прежде всего я здесь, чтобы играть в футбол, а не для чего-то другого. Моя главная цель – играть в футбол и делать то, что мне нравится. Я очень рад прийти и познакомиться с "Гэлакси", узнать, какой здесь футбол. Я хочу быть частью этой команды и делать ее лучше", - отметил форвард.

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Последним клубом Ибрагимовича был английский "Манчестер Юнайтед", который он официально покинул в четверг. В 53 матчах в составе манкунианцев, за которых шведский футболист выступал с лета 2016 года, он забил 29 голов.

В течение карьеры Ибрагимович также выступал за французский "Пари Сен-Жермен", "Барселону", итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", амстердамский "Аякс" и шведский "Мальмё". В активе нападающего 116 игр и 62 гола за сборную Швеции. Ибрагимович является чемпионом четырех стран – Нидерландов, Италии, Испании и Франции.