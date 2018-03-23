Информация об отзыве посла ЕС из РФ в дальнейшем может не подтвердиться

Распространенная мировыми новостными агентствами информация, согласно которой Европейский союз отзывает своего российского посла Маркуса Эдерера "для проведения консультаций, связанных с отравлением Скрипаля", может не соответствовать действительности — пишет Федеральное агентство новостей.Источник ФАН в представительстве ЕС в РФ утверждает, что никаких документов, которыми должна сопровождаться процедура отзыва посла, Брюссель пока что не прислал."На данный момент у нас нет официальных бумаг об отзыве посла ЕС из России. То есть, пока у нас нет официального решения, строить какие-то предположения о дальнейшем развитии ситуации не имеет смысла — очевидно, что информация, которую распространили мировые СМИ, может не подтвердиться", — говорит источник ФАН.В единственном официальном документе, который поступил в представительство из ЕС, нет ничего, связанного с отзывом посла. Речь идет о документе под названием "Выводы Европейского совета касательно нападения в Солсбери". В нем говорится о необходимости развития потенциала в борьбе с гибридными угрозами, которые нависают над ЕС в том числе из киберпространства.