Источник: как изменились жизни Дженнифер Энистон и Джастина Теру после развода

После того как 49-летняя Дженнифер Энистон и 46-летний Джастин Теру расстались прошел всего месяц, а пара уже приспособилась к жизни по отдельности.



«Они не оглядываются назад. Сейчас они заняты урегулированием финансовых вопросов и надеются вскоре их решить,» — рассказал инсайдер.

Он добавил, что Дженнифер и Джастин решили двигаться вперед и каждый из них вернулся к своему привычному образу жизни.

«Джастин живет в Нью-Йорке и занимается тем, что делал последние несколько месяцев: встречается с друзьями за чашечкой кофе, ходит на занятия по боксу, гуляет с собакой и катается по городу на велосипеде. Он действительно наслаждается своей простой жизнью в городе,» — рассказал источник.

Дженнифер же, по его словам, живет, как и прежде, в Лос-Анджелесе и продолжает вести здоровый образ жизни.

«Она занимается дома йогой в частном порядке, встречается с друзьями, ходит на дни рождения, делает маски для лица каждую неделю и обедает в любимом ресторане. По воскресеньям она ужинает со своей подругой Кортни Кокс. Она отлично справляется и вскоре окончательно придет в себя. В ее жизни очень много замечательных людей, которые ее поддерживают и которых она считает своей семьей,» — добавил он.



Напомним, что с проблемами в семейной жизни актеры столкнулись еще давно. После официального заявления о разводе, Теру приписывали романы, но инсайдеры заявляют, что делать это рано. Актер все еще переживает из-за развода и скорее всего не настроен на поиск новой пары.

«Джастин все еще убит горем,» — рассказал инсайдер.

Источники из окружения Джастина сообщают, что несмотря на разбитое сердце, он считает развод правильным решением. Проблемы с Дженнифер начались еще давно. «В их отношениях он чувствовал себя несвободным и ограниченным. Не интересовался повседневной жизнью Джен: занятиями йогой, правильным питанием… У Джастина свободолюбивая натура, которой необходимо одиночество. У него была потребность в независимости,» — поделился мнением инсайдер.

Друзья не кидали пару в трудное время и старались им помочь. Актер Джейсон Бейтман и его жена Аманда Анка предложили своим друзьям отправиться вместе с ними отдыхать в Мексику. Как говорят Джейсон и Аманда, Дженнифер приняла предложение как отличный способ наладить отношения в ее браке. «Но поездка в Мексику просто расставила все точки над i: когда Джен и Джастин вернулись домой, они первым делом подали на развод», — говорят инсайдеры.