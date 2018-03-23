Итоги сезона ХК "Сибирь" будут подведены на заседании попечительского совета в апреле

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости. Заседание попечительского совета новосибирской "Сибири", на котором будут подведены итоги текущего сезона и поставлены задачи на следующий, состоится в середине апреля, заявил генеральный менеджер хоккейного клуба Кирилл Фастовский.

"На середину апреля намечено заседание попечительского совета. На нем будут окончательно подведены итоги, поставлены задачи на следующий сезон. На нем определяется вектор развития клуба", - сказал Фастовский на пресс-конференции, которая транслировалась на канале "Сибири" в YouTube.

Он также добавил, что большая часть спонсоров клуба сохранила прежний уровень поддержки. "Так что бюджет будет такой же (как и в текущем сезоне), важно, чтобы он был реально обеспечен. В данном случае гарантом выступает врио губернатора Новосибирской области (Андрей Травников), он же председатель попечительского совета", - отметил Фастовский.

Генеральный менеджер "Сибири" заявил, что ситуация с долгами по зарплатам в клубе "в значительной степени выправилась". "Не могу сказать, что она идеальная, но критических вещей не существует. Мы достаточно твердо стоим на ногах и понимаем, что нас ждет дальше", - сказал Фастовский.

В сезоне-2017/18 "Сибирь" заняла девятое место в Восточной конференции КХЛ и не смогла выйти в плей-офф лиги.