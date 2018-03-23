Кабмин договорился со Сбербанком о передаче оборонных кредитов Промсвязьбанку

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев рассказал, что российское правительство достигло договоренностей со Сбербанком о передаче оборонных кредитов Промсвязьбанку, сообщает RNS.

Моисеев отметил, что договоренность достигнута по самому факту передачи кредитов, однако по механизму процедуры и суммам остаются разногласия: «Мы систематические вопросы решаем — о том, что это будет происходить, будет происходить с сопровождением капитала. Мы будем настаивать, что это будет с сопровождением капитала. Механизм и объем этого капитала сейчас находится в стадии обсуждения».

Напомним, после перехода в собственность РФ Промсвязьбанк станет обслуживать предприятия, выполняющие контракты в рамках оборонного заказа. Глава Минфина Антон Силуанов ранее сообщил, что ведомство рассматривает возможность передачи Промсвязьбанку выданных санкционным компаниям кредитов на общую сумму до 1 трлн рублей.

В Минфине отмечали, что ведомство предлагает увязать передачу кредитов Промсвязьбанку с правом работать с гособоронзаказом.