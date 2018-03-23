Кадырова получил от парламента орден «Честь Отечества»

Парламент Чечни наградил главу республики Рамзана Кадырова своей высшей наградой — орденом «Даймехкан Сий» («Честь Отечества») за достижения в госстроительстве и обеспечение безопасности в республике. Об этом сообщила пресс-служба законодательного органа.

Награду вручил спикер парламента Магомед Даудов на торжественном собрании в честь 15-летия референдума по принятию республиканской Конституции, с чего началось развитие региона в составе России.

Орден «Даймехкан Сий» учрежден депутатами 1 марта 2018 года. Он вручается за выдающиеся достижения в сфере развития науки, культуры, искусства, духовно-нравственного воспитания и образования, экономики, здравоохранения, экологии, благотворительности и иной общественной деятельности на благо жителей республики.