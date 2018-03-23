23 марта в 14:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдёт круглый стол с политологом Алексеем Мухиным на тему:«Как повлияла Первая Мировая война на социально-политические реалии в Европе?», в рамках цикла видеобесед, приуроченных к 100-летию Первой мировой войны.
В 2018 году исполняется 100 лет окончания Первой Мировой войны, в которой погибло более 10 млн.человек. С 1914 по 1918 годы длилась война, на которой впервые применили оружие массового поражения. Для России ущерб от участия в войне составил 25 000 000 000 долларов США и почти 2 млн. человек погибших. Но и в странах-победительницах (за исключением США) экономика была в тяжелейшем состоянии.
- Что изменилось, а что осталось прежним в социально-политическом укладе за эти 100 лет?
- Что поменялось в отношении к России у европейских стран?
- Можно ли решать глобальные геополитические проблемы без войн и конфликтов?
К участию в дискуссии приглашены:
- первый заместитель председателя Комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин;
- российский политолог, радиожурналист, писатель Армен Гаспарян;
-и.о.ректора РГГУ Александр Безбородов;
- старший научный сотрудник РИСИ Денис Мальцев.
Модератор дискуссии — генеральный директор Центра политической информации Алексей Алексеевич Мухин.
Аккредитация по тел.: 8 (495)637-69-79, 8 (917)540 19 24
e-mail:[email protected]Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
В ЕС предложили новый контракт на транзит газа между Россией и Украиной
Кадастровая оценка не будет выше рыночной, а самозанятым могут предложить патент
Кому можно не платить за капремонт