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» » Кейт Миддлтон приготовила угощение для обеда Содружества и рассказала о коронном блюде своих детей

Кейт Миддлтон приготовила угощение для обеда Содружества и рассказала о коронном блюде своих детей


Добавлено: 23 мар 2018 в 03:07, Категория: Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон приготовила угощение для обеда Содружества и рассказала о коронном блюде своих детей

Кейт Миддлтон

Минувший четверг стал последним днем перед уходом 36-летней Кейт Миддлтон в декрет. Герцогиня Кембриджская на время прервет свою общественную деятельность и выходы в свет, потому что будет готовиться к рождению третьего ребенка, который должен появиться на свет в апреле.

День перед отпуском для герцогини Кэтрин выдался насыщенным. Вместе с принцем Уильямом она посетила спортивный комплекс Коппер-Бокс и встретилась с атлетами, которые будут участвовать в Играх Содружества в 2022 году. После герцог и герцогиня Кембриджские отправились в центр общественной организации St.Luke's Community, где был запланирован большой обед с представителями стран Содружества.

Кейт Миддлтон и принц Уильям

Перед тем как сесть за стол, Кейт и Уильям приняли участие в приготовлении некоторых блюд вместе с другими гостями. Надев фартуки, представители британской королевской семьи общались с приглашенными. В ходе беседы герцогиня вспомнила, как готовит дома вместе с принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой.

Им нравится делать тесто для пиццы, потому что они очень любят пачкать руки, – рассказала о своих детях Кейт.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с участниками обеда

Кейт Миддлтон


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Добавлено: 23 мар 2018 в 03:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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