Колин Ферт и его жена Ливия впервые вышли в свет вместе после скандала с ее изменой

Джулианна Мур, Ливия Джуджолли и Колин Ферт

57-летний Колин Ферт и 48-летняя Ливия Джуджолли впервые появились вместе на публике после скандальной семейной истории, которую недавно бурно обсуждала пресса. Супруги стали участниками пресс-конференции Chopard в рамках выставки Baselworld 2018, традиционно проходящей в швейцарском Базеле.

Вместе с актрисой Джулианной Мур, моделью Аризоной Мьюз, сопрезидентами Chopad Каролин и Карлом-Фридрихом Шойфеле, а также другими гостями они обсудили новую инициативу бренда. Интересно, что Ливия присутствовала на мероприятии не только в качестве жены актера, но и как основатель компании, помогающей маркам быть более экологичными.

Джулианна Мур, Ливия Джуджолли и Колин Ферт

Когда Колин и Ливия позировали фотографам вместе, актер положил руку на плечо жены. Было видно, что супруги поддерживают друг друга в не самое легкое для их союза время. Напомним, в начале марта СМИ облетела новость о неверности жены Ферта. Супруги обратились в полицию, обвинив 55-летнего журналиста Марко Бранкаччиа, с которым у Ливии был роман, в преследовании. Обвиняемый не стал молчать и обнародовал свою версию произошедшего.

Ливия Джуджолли, Джулианна Мур, Колин Ферт, Аризона Мьюз и другие на пресс-конференции

Колин Ферт

Рой Ван, Каролин и Карл-Фридрих Шойфеле, Джулианна Мур, Ливия Джуджолли, Колин Ферт, Аризона Мьюз