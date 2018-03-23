Компания BMW прекращает производство своего флагманского автомобиля

Такая ситуация возникла из-за введения новых норм тестирования - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure или WLTP. Введенная в 2017 году, данная процедура испытаний на выбросы измеряет показатели при реальном движении автомобиля. Предыдущая система тестов - New European Driving Cycle - была разработана в 80-х годах и основывалась больше на теоретических показателях. WLTP же рассматривает выбросы транспортных средств в реальных ситуациях - ускорение, торможение, движение на разных скоростях и так далее.
Дизельные версии BMW 7 будут по-прежнему выпускаться для европейского рынка, а как повлияет ситуация с бензиновыми версиями на продажи в других странах - покажет время.