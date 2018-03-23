Компания BMW прекращает производство своего флагманского автомобиля

Согласно информации, полученной от представителей компании BMW, новые требования к выбросам для автомобилей европейского рынка будут означать остановку производства флагманского седана BMW 7 серии в течение года. Правда, коснется это только бензиновых версий что, безусловно, звучит достаточно иронично, учитывая, что дизельные двигатели, как правило, воспринимаются во всем мире как чудовищные загрязнители окружающей среды, особенно после "дизельгейта" с Volkswagen в главной роли.Такая ситуация возникла из-за введения новых норм тестирования - Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure или WLTP. Введенная в 2017 году, данная процедура испытаний на выбросы измеряет показатели при реальном движении автомобиля. Предыдущая система тестов - New European Driving Cycle - была разработана в 80-х годах и основывалась больше на теоретических показателях. WLTP же рассматривает выбросы транспортных средств в реальных ситуациях - ускорение, торможение, движение на разных скоростях и так далее.Дизельные версии BMW 7 будут по-прежнему выпускаться для европейского рынка, а как повлияет ситуация с бензиновыми версиями на продажи в других странах - покажет время.