Компания Toyota представила новую Corolla 

Японская компания Toyota Motor Corporation официально рассекретила 5-дверный хэтчбек Toyota Corolla Hatchback нового поколения. По существу, автомобиль является «близнецом» недавно представленной модели Toyota Auris. Публичная премьера машины состоится на Нью-Йоркском автосалоне 2018 года.Стоит напомнить, что изначально эта модель была доступна в США под названием Scion iM, после чего она была переименована в Toyota Corolla iM. Теперь же, со сменой поколения, автомобиль получил новое название Toyota Corolla Hatchback.В основе 5-дверной модели Toyota Corolla Hatchback нового поколения лежит «тележка» Toyota New Global Architecture (TNGA). Автомобиль стал больше по всем показателям, а также ездить на увеличенной колёсной базе. Использование новой архитектуры позволило значительно улучшить автомобиль: он стал жёстче, легче и тише.В салоне компактного 5-дверного автомобиля Toyota Corolla Hatchback можно обнаружить цифровую приборную панель, глянцевую и матовую отделку, аккуратную металлическую отделку, информационно-развлекательный комплекс с сенсорным монитором. Дизайн интерьера смотрится очень стильно и современно.