Короткие стрижки для девушек: самые модные и актуальные прически сезона 2018-2019 года. Продолжают бить все пороги популярности женские короткие стрижки.

Слабая половина человечества ценит этот стиль за дерзость, эпатажность, красоту и простоту ухода за волосами. Мы решили помочь отыскать самый модный образ, который подойдет именно вам.

Женские короткие стрижки, популярные в сезоне 2018-2019.

Гладкая короткая стрижка каре. Подходит практически любому типу лица. И самое главное, что днем ты можешь быть дерзко небрежной, а вечером – элегантной и сногсшибательной.

Прическа пикси на короткие волосы продолжает лидировать по популярности среди молодых и в возрасте женщин. Ее особенностью является длинная челка, которую можно уложить «волосок к волоску» или взлохматить небрежно. В 2018 году стрижка пикси предполагает большое количество объема волос.

Прическа «паж» на короткие волосы подойдет не всем, но это не делает ее менее популярной. Стоит отметить, что не всякий мастер сможет ее исполнить искусно. И не всякому типу лица она подходит.

Прическа «гарсон» или «шапочка» - настоящая хулиганская стрижка. Подходит женщинам абсолютно любого возраста. Смело заявляем – если вы решительная, не боитесь экспериментов, подстригитесь под «гарсон»! После окончательного результата вы увидите, что вместе с волосами ушли как минимум пять лет возраста. Очень смелый и освежающий образ.

К перечисленным образам добавим еще несколько примеров коротких стрижек для женщин