Коутиньо: сборная России прилично играла в обороне в матче с бразильцами

МОСКВА, 23 мар - РИА Новости, Вероника Столбунова. Футболисты сборной России показали приличную игру в обороне в контрольном матче с командой Бразилии, заявил бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо.

Сборная России в пятницу на БСА "Лужники" проиграла в товарищеском матче команде Бразилии со счетом 0:3.

Мини-футбол в Лужниках: Россия проиграла Бразилии, но небеспросветно

"У России приличный уровень оборонительной линии, что мы сегодня и увидели. Если говорить по персоналиям, то у россиян очень хороший и талантливый игрок, полузащитник. Но, к сожалению, я забыл его фамилию", - сказал Коутиньо журналистам.

"Второй тайм был лучше для нас и в итоге мы уходим довольными. Сначала было сложно, когда играли против пяти защитников, но со временем стало проще. А потом мы сделали пару перестановок и нам стало проще двигаться на поле. Паулиньо немного спустился в оборону и мы стали играть между линиями", - добавил он.