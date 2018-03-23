Кремль устранился от конфликта Госдумы с журналистами

Госдума в состоянии самостоятельно выстроить отношения с журналистами, посредничество президента здесь не нужно, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал конфликт нижней палаты парламента с целым рядом СМИ, отозвавших из Госдумы своих журналистов или заявивших о бойкоте депутата Леонида Слуцкого/думского комитета по этике.

«Вряд ли здесь есть поле для посредничества президента, я думаю, что, естественно, наши законодатели в данном случае могут сами выстроить отношения со средствами массовой информации», — цитирует Пескова РИА Новости.

После решения комитета по этике, который не нашел «нарушения Слуцким поведенческих норм» в деле о приставании к журналисткам, РБК, «Эхо Москвы», «Дождь», RTVi объявили об отзыве своих корреспондентов из Думы. Еще около двух десятков СМИ («Коммерсантъ», «Ведомости», «Говорит Москва» и другие решили прекратить работу с самим Слуцким или с членами комитета по этике).

По мнению главреда «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, комитет не отреагировал на обвинения Слуцкого, поскольку тот близок к спикеру Вячеславу Володину.

«Я бы сказал, Леонид Слуцкий, безусловно, является ставленником спикера Государственной Думы, и поэтому, конечно же, депутаты не могли принять ничего, даже если бы было объявлено о том, что Слуцкий кого-то съел живьем», — заявил он каналу RTVi.