Кураторы - 15 серия (22.03.2018)

Добавлено: 23 мар 2018 в 19:28 ,

Новый сериал-фильм Кураторы 15 серия 22 марта. Извините, что обманул доверие. Основатель крупнейшей соцсети Фейсбук Марк Цукерберг извинился перед пользователями за то, что их персональные данные использовали политтехнологи. Создав психологический портрет пользователей, они фактически манипулировали общественным мнением. В частности, чтобы повлиять на результаты выборов в США. Молодежный сериал производства Студии Мамахохотала, рассказывает увлекательные истории об иностранцах, которые изучают медицину, знакомятся с особенностями жизни в Украине, влюбляются, ссорятся и постоянно попадают в разные передряги.

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