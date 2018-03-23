Латвия решила выдворить заподозренных в шпионаже российских дипломатов

МИД Латвии в знак солидарности с Великобританией готов выслать российских дипломатов. Об этом сообщили в пресс-службе МИД республики, передает Delfi.
Речь идет о тех россиянах, которые, по версии Латвии, занимаются разведкой.
Подробности там пообещали предоставить в понедельник, 26 марта.
Ранее стало известно, что Франция, Польша, Эстония, Литва и Латвия могут выслать российских дипломатов в связи с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
В отравлении Великобритания обвиняет Россию.
Лондон выслал 23-х российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Также британские министры и члены королевской семьи не будут присутствовать на ЧМ-2018 в России.
В ответ российские власти выслали 23-х сотрудников британской дипмиссии, а также закрыли консульство Соединенного Королевства в Санкт-Петербурге и Британский совет.