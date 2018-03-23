Лера Фрост рассказала о финансовой несостоятельности Захара Саленко

Захар покидал проект с нулем в кармане, а у меня были накопления — более 300 тысяч рублей. В квартиру, которую мы сняли, все покупала я: от посуды до подушек. Саленко жил на всем готовом. В общей сложности я потратила на него не одну сотню тысяч, но сейчас считать уже нет смысла, естественно, ничего обратно я не требую.Захар хотел вложиться в спортивные ставки. Для этого он попросил у меня 15 тысяч в долг, чтобы в дальнейшем получить на ставках больше. Однако у парня ничего не вышло, и деньги сгорели. Естественно, я возмутилась, после чего он обозвал меня мелочной. Хотя я всегда помогала и ему, и его сестре.Мы оплачивали квартиру пополам: 40 тысяч ежемесячно, по 20 с каждого. В последний раз я перевела всю необходимую сумму со своей карты. Захар отдал мне наличкой 13500, оставил деньги на тумбочке, где они и лежали несколько дней. А еще 6500 пообещал скинуть на карту. Когда мы с Саленко разъехались, он забрал те наличные с собой. Сказал, мол, не оставаться же ему с нулем в кармане. Я поняла, что дела у него идут не очень. Естественно, впоследствии Захар деньги так и не вернул.